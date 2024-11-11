Aydın’da 7'si çocuk, 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan tarafından geri itilen 7’si çocuk 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın’da 7'si çocuk, 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
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İHA
Yayınlanma: 11.11.2024 - 13:40

Yunanistan tarafından Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmenlerin kurtarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu bölgeye sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 7’si çocuk 28 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kurtarılan göçmenler gerekli işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.


Etiketler: #Kuşadası #aydın

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