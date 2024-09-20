Aydın'da acı olay: Hemzemin geçitte trenin çarptığı kadın öldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde, incir bahçesinden evine gitmek üzere tren yolundan karşıya geçmeye çalışan Pakize Aydın’a (64), Denizli-İzmir seferini yapan yolcu treni çarptı. Ağır yaralanan Aydın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aydın'da acı olay: Hemzemin geçitte trenin çarptığı kadın öldü
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DHA
Yayınlanma: 20.09.2024 - 07:43

Efeler-İncirliova Karayolu Kardeşköy Mahallesi yakınlarındaki hemzemin geçitte, dün saat 19.00 sıralarında; Kardeşköy Mahallesi'nde oturan Pakize Aydın, bahçesinden incir topladıktan sonra eve dönmek için yaya olarak yola çıktı.

Hemzemin geçitten geçmeye çalışan Aydın’a, Denizli-İzmir seferini yapan yolcu treni çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Kazada ağır yaralanan Aydın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Pakize Aydın, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Denizli-İzmir seferini yapan tren ise makinistin ifadesinin alınmasının ardından yoluna devam etti. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 


Etiketler: #yolcu treni #tren

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