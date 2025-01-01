Aydın'da ata çarpan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı!

Söke ilçesinde ata çarpan motosikletin sürücüsü 20 yaşındaki Osman Tilaver, hayatını kaybetti. Tilaver'in İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olduğu aktarıldı.

Aydın'da ata çarpan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı!
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AA
Yayınlanma: 01.01.2025 - 16:06

Aydın'ın Söke ilçesinde Cevizli Bahçe mevkiinde Osman Tilaver (20) idaresindeki 09 ANL 391 plakalı motosiklet, yola çıkan ata çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tilaver, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Tilaver'in İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak görev yaptığı öğrenildi.


Etiketler: #aydın #At #Memur #motosiklet

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