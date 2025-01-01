Feci olay... Motosiklet sürücüsü otobüsün altında kalarak can verdi!

Yayınlanma: 01.01.2025 - 11:08

Güncelleme: 01.01.2025 - 11:18

Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Kadir Seçkin (24), idaresindeki 20 AJM 949 plakalı motosiklet ile yan yolda seyir halinde olan İstanbul'dan Antalya'ya sefer düzenleyen Sarıkız adlı şehirlerarası yolcu otobüsü sürücüsü Eray Yüksel'in yönetimindeki 45 ZZ 216 plakalı otobüsün altında kaldı.

Kazanın ardından çevredeki yurttaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulunduğu Kadir Seçkin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Kadir Seçkin'in olay yerine gelen ailesinin feryadı ise, yürekleri dağladı. Acılı anneyi polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Kaza sonucunda yaşamını yitiren Seçkin'in cansız bedeni ise, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.