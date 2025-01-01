Feci olay... Motosiklet sürücüsü otobüsün altında kalarak can verdi!

Denizli'de seyir halindeki motosiklet sürücüsü dengesini kaybedip yan yolda ilerleyen otobüsün altında kaldı. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Feci olay... Motosiklet sürücüsü otobüsün altında kalarak can verdi!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 01.01.2025 - 11:08

Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Kadir Seçkin (24), idaresindeki 20 AJM 949 plakalı motosiklet ile yan yolda seyir halinde olan İstanbul'dan Antalya'ya sefer düzenleyen Sarıkız adlı şehirlerarası yolcu otobüsü sürücüsü Eray Yüksel'in yönetimindeki 45 ZZ 216 plakalı otobüsün altında kaldı.

Kazanın ardından çevredeki yurttaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulunduğu Kadir Seçkin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Kadir Seçkin'in olay yerine gelen ailesinin feryadı ise, yürekleri dağladı. Acılı anneyi polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Kaza sonucunda yaşamını yitiren Seçkin'in cansız bedeni ise, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


İlgili Haberler

Otomobil trafik ışıklarında motosiklete çarptı: Yaralılar var!

Otomobil trafik ışıklarında motosiklete çarptı: Yaralılar var!
Hatay'da acı olay: 84 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti

Hatay'da acı olay: 84 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti
Beyoğlu'nda motosiklet otomobile çarptı: 1 kişi yaralandı

Beyoğlu'nda motosiklet otomobile çarptı: 1 kişi yaralandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler