Yeni yılın ilk saatlerinde acı olay: 24 yaşındaki motosiklet sürücüsü kurtarılamadı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Yeni yılın ilk saatlerinde acı olay: 24 yaşındaki motosiklet sürücüsü kurtarılamadı
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AA
Yayınlanma: 01.01.2025 - 11:25

Kadir Seçkin'in (24) kullandığı 20 AJM 949 plakalı motosiklet, Üçgen Kavşağı yakınlarında devrildi.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yola savrulan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Seçkin'in cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü.


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #kaza

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