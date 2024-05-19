Aydın'da feci kaza: Genç kadın hayatını kaybetti
Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 7 kişiden sürücü Müzeyyen Acar hayatını kaybetti.
Aydın Muğla karayolu Yenipazar Kavşağında edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki plakalı otomobil, kavşakta Müzeyyen Acar'ın kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Müzeyyen Acar doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Acar'ın yakınları yasa boğulurken, Acar’ın Karaçakal Mahallesi'nin eski muhtarı Özer Acar’ın eşi olduğu öğrenildi.
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