Aydın'da feci kaza: Genç kadın hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 7 kişiden sürücü Müzeyyen Acar hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 19.05.2024 - 14:23
Aydın'da feci kaza: Genç kadın hayatını kaybetti
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Aydın Muğla karayolu Yenipazar Kavşağında edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki  plakalı otomobil, kavşakta Müzeyyen Acar'ın kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Müzeyyen Acar doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Acar'ın yakınları yasa boğulurken, Acar’ın Karaçakal Mahallesi'nin eski muhtarı Özer Acar’ın eşi olduğu öğrenildi.


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