Aydın'da haber alınamayan kişi tarlasında ölü bulundu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, haber alınamayan kişi tarlasında ölü bulundu.

AA
Yayınlanma: 04.04.2024 - 11:45
Aydın'da haber alınamayan kişi tarlasında ölü bulundu
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde Arpadere Mahallesi'nde dün tarlasına giden Mustafa Acar'dan (61) haber alamayan yakınları, akşam 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Çalışmalar sonucu Acar'ın cenazesi Cılımbız mevkisindeki tarlasında bulundu.

Kendisine ait boğanın saldırması sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen Acar'ın cesedi, otopsi için Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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