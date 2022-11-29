Aydın'da hemzemin geçitte tren çarpan öğretmen öldü
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, hemzemin geçitten geçmeye çalışırken tren çarpan öğretmen Akif Fırat Pekşan (44), olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Nazilli'ye bağlı İstiklal Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi’nde beden eğitimi öğretmenliği yapan evli ve 2 çocuk babası Akif Fırat Pekşan, iddiaya göre hemzemin geçitten bariyerler kapalı olmasına rağmen yolun karşısına geçmeye çalıştı.
Bu sırada Denizli-İzmir seferini yapan yolcu treni Pekşan'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Pekşan'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Pekşan'ın cenazesi Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Tren, polisin makinistin ifadesini almasının ardından seferine kaldığı yerden devam etti. Soruşturma başlatan polis, olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğunun araştırıldığını bildirdi.
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