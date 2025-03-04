Aydın'da iki otomobil birbirine girdi: Ölü ve yaralı var!
Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yenikent Kavşağı'nda Fevzi Akalın (79) idaresindeki otomobil, A.Ö. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Akalın'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan diğer sürücü ambulansla Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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