Aydın'da jandarmadan 'Sibergöz' operasyonu: 7 şüpheliye işlem
Aydın’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen Sibergöz operasyonu kapsamında 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından huzur ve güven uygulamaları kapsamında 201 personelin katılımıyla Sibergöz operasyonu gerçekleştirildi.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sanal devriye faaliyetleri sonucunda Söke ilçesinde 3 şüpheli şahıs hakkında müstehcenlik, Kuşadası ilçesinde 3 şüpheli şahıs hakkında yasadışı bahis ve 1 şüpheli şahıs hakkında ise Atatürk aleyhine karşı işlenen suçlardan olmak üzere toplam 7 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.
135 işletmenin kontrolü yapıldığı faaliyet kapsamında 4 bin 670 şahıs sorgulanırken, 11 aranan şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.
Etiketler: #Jandarma
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