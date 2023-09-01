Aydın'da motor yat içinde 47 kaçak göçmen yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yasadışı yollardan yurtdışına çıkmak isteyen 47 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Didim açıklarında motor yatta bir grup yabancı uyruklu olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.
Durdurulan motor yattaki 47 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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