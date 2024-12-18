Aydın'da operasyon... Tonlarca tağşişli zeytinyağı ele geçirildi!

Yayınlanma: 18.12.2024 - 14:20

Güncelleme: 18.12.2024 - 14:20

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, adresleri belirlenen iş yeri ve depolara eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 3,5 ton tağşişli zeytinyağı, doluma hazır 6 bin teneke, son kullanma tarihleri geçmiş 720 kilogram salamura zeytin ve 40 litre nar ekşisi ele geçirildi.

Operasyonda 6 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.