50 yılda 160 kişiyi intiharın eşiğinden döndürdü

Yayınlanma: 13.02.2024 - 13:15

Güncelleme: 13.02.2024 - 14:38

Don , Sidney'deki bir okyanus kayalığı olan The Gap'in yakınında yaşıyordu. Yıllar geçtikçe intihar noktası olarak ün kazanmış popüler bir ziyaretçi destinasyonudur. Burada her yıl yaklaşık 50 kişinin yaşamına son verdiği tahmin ediliyor.

İnsanlar uçuruma doğru yürürken, aşağıda çarpan dalgalara bakıp atlayıp atlamayacaklarını düşünürken Don onlara gülümseyerek yaklaşıyor ve şöyle soruyordu: “ Neden gelip bir fincan çay içmiyorsunuz? “

Teklifini kabul eden bu kişiler evine davet edilerek çay eşliğinde sohbet edilirdi. Danışmanlık yok, tavsiye yok, merak yok. Sadece bir insan diğerine kulak veriyor. Bu insanlardan bazılarının zihinsel sorunları vardı, bazılarının tıbbi hastalıkları vardı, bazıları ise yaşamlarında zorlu bir süreçten geçen insanlardı. Çoğu kişi için, sohbetten sonra atlama konusundaki fikirlerini değiştirip eve döndüklerinde ihtiyaç duydukları şey, görünüşe göre dinleyen bir kulaktı.

Don'un neredeyse 50 yıldır yaptığı şey buydu . Uçuruma tırmanan ve intiharı düşünen insanlarla konuşuyordum. Yardım eli uzatmak. Onlara kulak vermek. Ve bu süreçte sayısız insanı intihardan kurtardım. Don ve karısının kurtardığı bir kadın yılda bir kez mektup yazıyor ya da onu ziyaret ediyor, onlara onun mutlu ve iyi olduğunu bildiriyordu.

2006 yılında Don, "intiharı önleme programları aracılığıyla topluma hizmet ettiği için" Avustralya Nişanı Madalyası ile ödüllendirildi . Kendisi ve eşi Moya, The Gap'ten sorumlu yerel yönetim otoritesi Woollahra Konseyi tarafından 2010 yılında "Yılın Vatandaşı" seçildi. Ayrıca 2011'de Avustralya için Yerel Kahraman Ödülü'nü aldı. Don, 2012'de 86 yaşında vefat etti.

Don doğal olarak herkesi zamanında kurtarmayı başaramadı. Bazıları uçuruma doğru koştuğunda çoktan gitmişti. Bazıları onun davetini reddedip atladı. Bazen Moya polisi ararken o çitin üzerinden tırmanıp onları zorla tutuyordu. Bir keresinde kadın kendini uçurumdan atmaya çalıştığında neredeyse hayatına mal oluyordu, Don onunla uçurum arasındaki tek şeydi!

Yine de Don, herkese elinden gelenin en iyisini yaptı ve birini kaybederse yapabileceği başka bir şey olmadığını kabul etti. Uçurum Meleği Don 2012 yılında vefat etti.