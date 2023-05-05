Aydın'da şüpheli ölüm: 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Aydın’ın Didim ilçesinde bir apartmanın beşinci katından düşen 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yeni Mahalle 824. Sokak'ta; gece geç saatlerde eve gelen 23 yaşındaki Fethi Oduncuoğlu, babasıyla yaşadığı evin balkonundan aşağıya düştü.
Olayı gören ailesi durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. 112 sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
'İNTİHAR' İDDİASI
Oduncuoğlu’nun balkondan aşağıya atlayıp hayatına son verdiği üzerinde durulurken, gencin cansız bedeni Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı. Savcılık incelemesinin ardından gencin cenazesi otopsi için Aydın’a gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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