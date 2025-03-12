Aydın'da şüpheli ölüm: Eşinin aracının yanında vurulmuş halde bulundu!

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, evli ve 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli (33), eşine ait otomobilin yanında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Menteşeli'nin ölümüyle ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Aydın'da şüpheli ölüm: Eşinin aracının yanında vurulmuş halde bulundu!
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DHA
Yayınlanma: 12.03.2025 - 09:45

Olay, saat 21.00 sıralarında Bozdoğan Hisar Mahallesi Kale mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobilin yanında hareketsiz şekilde yatan kadını gören mahalle sakinleri durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, evli ve 4 çocuk annesi olduğu öğrenilen Meltem Menteşeli'nin hayatını kaybettiği belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemede 13 boş kovan bulunduğu öğrenildi. Menteşeli'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kadının bulunduğu yerdeki 45 AKK 504 plakalı otomobilin ise Meltem Menteşeli'nin eşine ait olduğu öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.


Etiketler: #kadın cinayeti #kadın cinayetleri

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