Son Dakika... İstanbul'da otluk alanda yangın: Geniş alana yayıldı!

Son dakika gelişmesi... İstanbul Arnavutköy'de otluk alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. Ekipler, yangına müdahale ediyor.

İHA
Yayınlanma: 01.07.2024 - 12:52
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Arnavutköy Hadımköy’de otluk alanda yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangının yakındaki tır garajına sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.

AYRINTILAR GELİYOR...


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