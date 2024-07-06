Aydın'daki 'yorgun mermi' dehşetinde yeni gelişme

Yayınlanma: 06.07.2024 - 09:50

Güncelleme: 06.07.2024 - 09:50

Olay, 1 Temmuz Pazartesi günü Çeltikçi Mahallesi Bayındır Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinde annesi Buse Palabıyık ile birlikte oynayan 11 aylık Pera Palabıyık’a, yoldan geçen bir düğün konvoyundan ateşlenen yorgun mermi isabet etti.

Mermi, evlerinin tavanından sekerek Pera bebeği başından yaraladı. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Pera, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından konvoyun tespiti ve sorumluların yakalanması için çalışma başlatan Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili aralarında damat D.G. ile babası ve amcasının da yer aldığı 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden C.G. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, M.T.G., S.B., M.B., Ö.Ç. ve damat D.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.