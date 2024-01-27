Aydınlatma direğine çarpan cip yan yattı: 6 yaralı
Elazığ’da meydana gelen buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan cip, önce aydınlatma direğe çarptı ardından yan yattı. Kazada, 6 kişi yaralandı.
Merkez Malatya Caddesi’nde, H.A. idaresindeki 06 DP 0785 plakalı cip, buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. İlk önce refüje çıkarak aydınlatma direğine çarpan cip, ardından yan yattı.
Kazada, 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.
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