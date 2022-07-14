Aydos Ormanı’nın iki farklı noktasında yangın çıktı

14 Temmuz 2022 Perşembe, 17:31

Aydos Ormanı’nın Sultanbeyli ilçesi sınırlarında kalan kısmının iki farklı noktasında saat 15.00 sıralarında küçük çaplı yangın çıktı.

Ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis ekipleri, yangına ilişkin inceleme başlattı.



