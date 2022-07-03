Aydos'ta talan sürüyor: 'Pazar günü iş makinası ile ne yapılıyor?'

03 Temmuz 2022 Pazar, 15:49

AKP’li Sancaktepe Belediyesi ve Çevre Bakanlığı'nın birinci derece sit alanı olan Aydos Ormanı’nda başlattığı millet bahçesi projesi, 'yargı sürecine' rağmen devam ediyor.

Proje kapsamında doğa katlimı yapan iş makineleri her gün bölgede yaşayan yurttaşlar ve Aydos Ormanı Savunması tarafından 'geçici' olarak durduruluyor. Son olarak, iş makinaları pazar günü de ormana girdi.

AYDOS ORMANI SAVUNMASI'NDAN TEPKİ

İş makinalarının, pazar günü 'kreş inşaatı' yapmak için ormana daldığı anlar, Aydos Ormanı Savunması tarafından paylaşıldı. Paylaşımda, "Pazar günü ormandaki kreş inşaatı 3+1 iş makinası ile ne yapıyor? (1. derece sit alanı AYDOS ORMANI)" ifadeleri yer aldı.

'KREŞ YAPMAK İÇİN ORMAN TAHRİP EDEN TEK ÜLKEYİZ'

Söz konusu tweeti alıntılayan Kuzey Ormanları Savunması da, yaşananlara tepki gösterdi. Hesaptan yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Ormanı tesise çevirmek için pazar günü bile kepçelerle ormana daldılar. Bahçe kreş yapmak için orman işgal ve tahrip eden tek ülkeyiz. #AydosaDokunma"

Ormanı tesise çevirmek için pazar günü bile kepçelerle ormana daldılar. Bahçe kreş yapmak için orman işgal ve tahrip eden tek ülkeyiz. #AydosaDokunma https://t.co/MKQEQkO95A — Kuzey Ormanları Savunması (@kuzeyormanlari) July 3, 2022

"BUGÜN KREŞ, YARIN OKUL DERKEN..."

Geçen günlerde, yurttaşlar tarafından toplanan imzalar İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’ne teslim edilmiş, projenin yürütmesinin durdurulması için de dava açılmıştı.

Bölgede yaşayanlara yanlış bilgiler aktarıldığını dile getiren Aydos Ormanı Savunması’dan Gönül Gümüşoğlu Özer, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yanlış bilgiler verdikleri için bölgede yaşayan yurttaşların çoğu şu an ormana giren insanların tehlike yarattığını düşünüyor. Onlara, ‘Millet bahçesi yaptıktan sonra buranın temizleneceğini’ söylüyorlar. Bugün kreş, yarın okul, ondan sonra okulun eklentileri derken ciddi bir alanı alacaklar. Doğal kalan ormanı yok ediyorlar. Doğa ve canlı yaşamı yok olacak."