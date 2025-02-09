Yayınlanma: 09.02.2025 - 11:38

Güncelleme: 09.02.2025 - 11:38

Konya 3’üncü Ana Jet Üssü’nde görev yapan Teğmen Ayfer Gök, 9 Şubat 2001’de eğitim uçuşunda hayatını kaybetti. Peki, Ayfer Gök kimdir? İlk kadın pilot şehidi Ayfer Gök nereli? Ayfer Gök nerede şehit oldu?

AYFER GÖK KİMDİR?

Ayfer Gök, 28 Kasım 1977 tarihinde Burdur’un Bucak ilçesinde dünyaya geldi. Kamyon şoförü olan babası Halit Gök’ü bir yaşındayken kaybetti. Üç kız kardeşi ve annesi Ümmügülsüm Gök ile birlikte büyüdü. Ailesinin geçimine yardım etmek için evlerinin balkonundaki halı tezgahında kilim dokudu.

AYFER GÖK'ÜN HAYATI VE KARİYERİ

Gök, liseden sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Matematik Bölümü'nü kazandı, fakat astsubay olan amcası Kemal Gök’ün de yönlendirmesiyle, Hava Harp Okulu’na başladı. 1994 yılında teğmen adayı olarak başladığı dört yıllık eğitimini 1998 yılında iyi dereceyle bitirdi. Çiğli Ana Jet Üssü'nde iki yıl uçuş eğitimi aldı. Hava Harp Okulundan arkadaşı Kemal Karlıtepe ile sözlendi.

AYFER GÖK NEREDE ŞEHİT OLDU?

Konya’daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda 8 Mayıs 2000 tarihinde başladığı görevine devam ederken, 9 Şubat 2001 tarihinde F-5 uçağıyla eğitim uçuşu gerçekleştirdiği sırada, uçağın belirlenemeyen bir nedenle arızalanması sonucunda, Karaman'ın Ermenek ilçesindeki Yunt Dağları eteklerinde ormanlık alana düşerek öldü. Memleketi Bucak’ta Hacısarılar Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze töreninde tabutunun üstüne Türk bayrağının yanı sıra, bir asker kepi, kırmızı renkli bir yazma ve bir gelin duvağı kondu.

23 yaşında hayatını kaybeden Gök, “Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu” unvanını taşımaktadır.