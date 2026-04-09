MHP'li isimlere yönelik mesajlaşmalar okundu: ABK suç örgütü davasında sanık ile Mahkeme Başkanı arasında ‘savunma’ tartışması

Ayhan Bora Kaplan (ABK) suç örgütüne verilen cezaların istinafta bozulması ve 2 dosyayla birleştirilmesinin ardından 76 sanıklı davaya devam edildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında görülen davada; tutuklu sanıklar Ayhan Bora Kaplan ile davanın “M7” kod adlı gizli tanığı Serdar Sertçelik salonda hazır bulundu.

SORUŞTURMAYI YÖNETEN POLİSLERLE ÖRGÜT SANIKLARI AYNI SIRADA

Ayrıca; soruşturmada görev alan tutuksuz müşteki sanıklar eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile polisler Metehan İlkyaz ve Gökhan Karaca salonda hazır bulundu.

DİĞER POLİSLER SEGBİS’LE KATILDI

Bunların yanı sıra soruşturmada görev alan tutuksuz müşteki sanıklar eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve eski polisler Ufuk Gültekin de SEGBİS’le davaya katıldı.

‘AMAÇ POLİSLERİN AKLANMASIYSA…’

Duruşma, Serdar Sertçelik’in birleşen dosya yönünden kalan savunmasıyla başladı.

Mahkeme Başkanı, birleşen telefon dosyasına ilişkin savunmasını yapmak üzere Sertçelik’e süre tanındığını anımsatarak, kürsüye çağırdı. Sertçelik; “Ben savuma yapacağım ama daha hazır değil. Benim adıma tiwetter hesabı açıldığını bile yeni öğrendim. Amaç polislerin aklanmasıysa biz burada neden savunma yapalım? 70 klasör dosyanın 2 günde savunma istenmesi hayatın olağan akışına aykırı” dedi.

‘BASIN DA HABER YAPACAKSA BUNA GÖRE YAPSIN’

Bunun üzerine Sertçelik ile Mahkeme Başkanı arasında şu diyalog yaşandı:

Mahkeme Başkanı: “Ben soruları sana ileteyim, ister cevapla ister cevaplama.”

Serdar Sertçelik: “Başkanım o mesajlaşmalarda bazı siyasilerin ismi geçiyor. Ben daha okumadım. Burada basın var. Ben bilmeden o isimleri burada zikretmek istemiyorum. Basın haber yapıyor.”

Mahkeme Başkanı: “Serdar, basının haber yapıp yapmaması başka konu. Kovuşturma aşamasında gizli saklı bir şey olmaz. Ben sana mesajlaşmaları okuyayım.”

Serdar Sertçelik: “Başkanım başta şunu söyleyeyim. Telefonda yer alan biraz sonra okuyacağınız mesajlaşmalar sahte. Bana ait değil. Basın da haber yapacaksa buna göre yapsın.”

Mahkeme Başkanı: “Birleşen dosyayla alakalı savunma yapmayacaksan susma hakkını kullanmak istediğini belirteceğiz.”

Serdar Sertçelik: “Başkanım bu uyarı bana 36 saat önce yaptınız. 70 Klasörü bu saat içinde okuyamam. Ben savunmamı yapacağım; ama hazır olunca.”

Mahkeme Başkanı: “Ben sana delilleri okuyacağım.”

Serdar Sertçelik: “Başkanım, o mesajların için devlet içinde çalışan bazı siyasi ve bürokratların ismi geçiyor. Burada basın var. O isimler burada okunursa basın yoluyla karalanacak. Bu yönden mesajların okunmamasını talep ediyorum.”

‘MESAJLAŞMALAR SALONDA OKUNDU’

Bu konuşmaların ardından Mahkeme Başkanı, sanık Demircan’ın avukatının ofisinin kapısının önünde bulunan telefonda çıkan ve mevcut davayla birleşen dosyalar arasında bulunan, Sertçelik’in Ayhan Bora Kaplan’ın avukatlarından firari sanık Cengiz Haliç’le ve yurt dışında bulunan gazeteci Erk Acarer’le yaptığı iddia edilen ayrı ayrı mesajlaşmaları okudu.

Söz konusu mesajlaşmalarda eski MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ve MHP’li siyasilere yönelik ifadeler geçiyordu.

‘GAZETECİLERİ OKUMUYORSUNUZ, BAHÇELİ’Yİ OKUYORSUNUZ’

Mahkeme Başkanı mesajlaşmaları okurken Sertçelik’in avukatları; “Yazışmalarda yer alan gazetecilerin isimlerini okumuyorsunuz ama MHP’li isimleri, Bahçeli’nin adını okuyorsunuz. Ya hepsini okuyun ya da okumayın” diye itirazda bulundu.

Sertçelik ise Mahkeme Başkanı’nın mesajlaşmalara ilişkin sorularına; “Bunları savunmamı yapınca cevap vereceğim” yanıtını verdi. Mahkeme Başkanı’nın sorularını sürdürmesi üzerine Sertçelik’in avukatlarının itirazlarda bulunması üzerine “Avukat bey, siz araya girmeyin” dedi.

‘İSPATLAMAK İÇİN ÇALIŞMAM LAZIM’

Sertçelik’in yanıtlamaması üzerine Mahkeme Başkanı; “Bunlar sana ulaşmış, ne zaman savunma yapacaksın” diye sordu.

Bunun üzerine Sertçelik; “Polisleri aklanmak amaçlanıyorsa, polisler aklansın, biz oturalım. Bunlar sahte diyoruz; ama bunları ispatlamak için çalışmam lazım. Hazır olunca, mahkeme huzurunda savunmamı yapacağım. Ben usulü bilmiyorum; benim hakkım nedir?” ifadelerini kullandı.

Mahkeme Başkanı’nın “Konuşmama hakkın var” yanıtı üzerine Sertçelik; “Ama sonra savunma hakkım yok mu?” çıkışında bulundu.

‘HAKSIZLIĞA UĞRADIĞIMI DÜŞÜNDÜĞÜM İÇİN GERGİNİM’

Mahkeme Başkanı’nın dosya savcısının sorularıyla devam edilmesi yönünde kararının ardından Sertçelik; “Benim savunma hakkım engelleniyor. Anayasaya aykırı, ben 36 saatte nasıl inceleyeyim?” dedi. Savcı’nın ilk sorusunun ardından ise Sertçelik, “Ben savunmamı yapınca bunları yanıtlayacağım savcım. Şu an haksızlığa uğradığımı düşündüğüm için gerginim” çıkışının ardından dosya savcısı; “Şu an ne sorsak yanıtlamayacak. Biz de sorularımızı sonraya saklıyoruz” ifadelerini kullandı.

AVUKATLARIN DA SORULARINI YANITSIZ BIRAKTI

Mahkeme Başkanı’nın sanık avukatlarına soru sorma hakkı tanımasının ardından Sertçelik müdafisi; “Müvekkilime şu an susma hakkını kullanıp kullanmayacak istemesini sormanızı istiyorum” dedi. Mahkeme Başkanı, duruşmanın başında Sertçelik’in bu yönde beyanda bulunduğunu belirterek, müşteki sanık Murat Çelik’in avukatına soru sorma hakkı tanıdı. Sertçelik, avukatların sorularını da yanıtsız bıraktı.

Sertçelik’in avukatı ise “Usul Kanunu gereği müvekkilimin tam savunması alınmamışken, benim savunma yapmam hukuki usule göre mantıklı değildir. Mesajlaşmaların okunmasının önceden kurulmuş bir hükme gerekçe yapıldığı kanaatindeyim” dedi. Diğer avukatları ise “CMK’de usul kanunları yokmuş gibi, keyfilikle müvekkilin savunma hakkının engellendiği kanaatindeyim. Müvekkil zaten savunmasını hazırladığında tüm mesajlara göre ayrıntılı savunmasını sunacak ama siz buna engel oluyorsunuz” ifadelerini kullandı.

‘DİJİTAL MATERYALLERİ VERİN’

Sanık Tansel Aktan’ın avukatı İbrahim Kama söz hakkı alarak; “Bu dava başladığında ilk olarak sizin tutumunuz, dava dosyasına hâkimiyetiniz ben de umut doğurmuştu. 13. Asliye’deki dava buraya eklendi değil mi? Ama neden o dosyadaki dijital materyaller dosyaya kazandırılmadı? 70 klasörlük dosyanın 1 günde incelenmesini niye bekliyoruz. Dijital materyalleri bize verin de biz de savunmamızı yapalım” dedi.

Mahkeme Başkanı saat 13.30’a kadar ara verdi.