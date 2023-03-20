Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 12:37

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 12:37

Afyonkarahisar'ın Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü hayatını kaybetti. Denizli’de rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Gönüllü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Peki, Ayhan Gönüllü kimdir, nereli, kaç yaşında? Afyonkarahisar Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü neden öldü?

AYHAN GÖNÜLLÜ KİMDİR?

Afyonkarahisar Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü, 1966 yılında Afyonkarahisar, Başmakçı'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Başmakçı'da bitirdi. 1991 yılında Tarım Kredi Kooperatifinde göreve başladı.

2000-2003 yılları arasında genel merkezi Ankara'da bullunan KOOP-İŞ Sendikası'nda genel denetim kurulu raportörlüğü yaptı. Halen Tarım Kredi Kooperatifinde müdür olarak çalışıyor. Belediye Başkanı Gönüllü, evli ve 2 çocuk babasıdır. MHP'den Başmakçı Belediye Başkanı seçilen Ayhan Gönüllü, 2019 Yerel Seçimlerinde de MHP'den Afyonkarahisar Başmakçı Belediye Başkan adayı oldu.

AYHAN GÖNÜLLÜ NEDEN ÖLDÜ?

Evli ve 2 çocuk babası olan Ayhan Gönüllü'nün ölüm nedenini MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, paylaştığı mesajında, "Değerli dava arkadaşım, Başmakçı Belediye Başkanımız Ayhan Gönüllü'nün geçirdiği kalp krizinden dolayı vefat etmesine çok üzüldüm… Acımız büyüktür… Merhum Ülküdaşımıza Allah'tan rahmetler diliyorum. Başımız sağ olsun, mekanı cennet olsun. İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn…" ifadeleriyle belirtti.