Aykut Küçükkaya'nın acı kaybı
Gazetemiz eski Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın babası Satılmış Küçükkaya yaşamını yitirdi. Küçükkaya, acı kaybını sosyal medya hesabından duyurdu.
Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın babası Satılmış Küçükkaya yaşamını yitirdi.
Küçükkaya, babasının ölüm haberini sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.
Eski maden işçisi olan Satılmış Küçükkaya'nın cenazesi bugün Zonguldak'ın Devrek ilçesi Çolakpehlivan Köyü'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cumhuriyet ailesi olarak Aykut Küçükkaya ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
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