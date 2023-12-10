Aylar sonra ilk kez yayımlandı: Hatay Samandağ'da depremin yeni görüntüleri tüyler ürpertti
Kahramanmaraş merkezli depremlere ait bugüne kadar hiç yayımlanmamış güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Hatay’ın Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi’nde bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler aylar sonra ortaya çıktı.
Sarsıntı sırasında eşyaların yere düşmesi ve duvarların patlaması yer alıyor.
SES DE KAYDEDİLDİ
Görüntüde ayrıca depremin sesi de güvenlik kamerasına yansıdı.
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