Aylar sonra ilk kez yayımlandı: Hatay Samandağ'da depremin yeni görüntüleri tüyler ürpertti

Kahramanmaraş merkezli depremlere ait bugüne kadar hiç yayımlanmamış güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 10.12.2023 - 09:48
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Hatay’ın Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi’nde bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler aylar sonra ortaya çıktı.

Sarsıntı sırasında eşyaların yere düşmesi ve duvarların patlaması yer alıyor.

SES DE KAYDEDİLDİ

Görüntüde ayrıca depremin sesi de güvenlik kamerasına yansıdı.


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