Cumartesi Anneleri'nden QR kod ile protesto: 'Asla vazgeçmeyeceğiz'

Galatasaray Meydanı’nda yapmak istedikleri basın açıklaması AYM kararına rağmen haftalardır engellenen Cumartesi Anneleri, QR kodlu protesto

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.08.2023 - 10:34
Cumartesi Anneleri'nden QR kod ile protesto: 'Asla vazgeçmeyeceğiz'
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Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle gerçekleştirdikleri eylem haftalardır polis tarafından engellenen Cumartesi Anneleri, QR kodlu bir prostesto hazırladı.

"NE OLDU?" ETİKETLERİ İSTANBUL SOKAKLARINDA

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 'ihlal' kararına rağmen, Galatasaray Meydanı'nda basın açıklaması yapmaları engellenerek her hafta gözaltına alınan Cumartesi Anneleri, İstanbul sokaklarına "Ne oldu?" başlıklı etiketler yapıştırdı.

31 KİŞİNİN HİKÂYESİ!

QR kodlarının cep telefonundan taratılmasının ardından, 1936-1995 tarihleri arasında İstanbul’da zorla kaybedilen 31 kişinin hikâyelerinin olduğu bir sayfaya ulaşılıyor.

Cumartesi Anneleri'nin Twitter hesabından da, sözkonusu protesto ile ilgili şunlar kaydedildi:

"Kayıplarımızın akıbetini sormaktan, adalet talebimizi haykırmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.  Galatasaray Meydanı çevresi başta olmak üzere İstanbul'un sokaklarında gördüğünüz QR kodları ile kayıplarımızın hikayelerine erişebilirsiniz."


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