AYM kararına rağmen... Cumartesi Anneleri'ne gözaltı!

Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda düzenlemek istediği oturma eylemi ve basın açıklaması AYM kararlarına rağmen bu haftada da engellendi. Eylemin 965. haftasında en az 25 kişi gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.09.2023 - 13:32
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Cumartesi Anneleri'nin gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle gerçekleştirdikleri eylem, 965. haftasında da devam etti.

Galatasaray Meydanı'nda buluşmak üzere İstiklal Caddesi'ne çıkan Cumartesi Anneleri, polis ablukasına alınarak gözaltına alındı.

İstiklal Caddesi'ni saran polisler, Cumartesi Anneleri'ni caddeye çıkar çıkmaz kalkanlarla çembere aldı.

Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda en az 25 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. 

Gözaltılara ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:


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