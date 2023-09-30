AYM'nin 'ihlal' kararına rağmen... Cumartesi Anneleri'ne yine kelepçe, yine gözaltı!

Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklaması Anayasa Mahkemesi kararına rağmen yine engellendi. Eylemin 966. haftasında da en az 26 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2023 - 15:46
AYM'nin 'ihlal' kararına rağmen... Cumartesi Anneleri'ne yine kelepçe, yine gözaltı!
Abone Ol google-news

Cumartesi Anneleri'nin gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle gerçekleştirdikleri eylem, 966'ncı haftasında da devam etti.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 'ihlal' kararına rağmen engellenen Cumartesi Anneleri'ne yönelik polis müdahalesinin ardından en az 26 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltılara ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Cumartesi Anneleri 966. hafta buluşmamızda 26 kişi, AYM kararlarına rağmen bir kez daha kelepçelenerek gözaltına alındı. Destek için gelenlerin arkadaşlarımızla buluşmaları engellendi."

AYM NE KARAR VERMİŞTİ?

Anayasa Mahkemesi (AYM) İstanbul Beyoğlu'nda Cumartesi Anneleri'nin 700. hafta buluşmasının yasaklanması ve buna yönelik polis müdahalesi nedeniyle 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı'nın 'ihlal' edildiğine karar vermişti.

Kararda, "Grubun kaybolan yakınlarının bulunması ve kamuoyunda farkındalık yaratılması amacına yönelik oturma eylemi ve basın açıklaması yapmak istemesi demokratik bir toplumda saygı ile karşılanmalıdır" ifadelerine yer verilmişti. AYM kararı, 23 Şubat'ta Resmi Gazete'de de yayımlanmıştı.


Player Alanı
Anayasa Mahkemesi AYM Cumartesi anneleri gözaltı kelepçe polis Polis müdahalesi

İlgili Haberler

AYM kararı bu hafta da çiğnendi: Cumartesi Anneleri'ne yine kelepçe

AYM kararı bu hafta da çiğnendi: Cumartesi Anneleri'ne yine kelepçe
AYM kararı yine yok sayıldı: Cumartesi Anneleri'ne gözaltı!

AYM kararı yine yok sayıldı: Cumartesi Anneleri'ne gözaltı!
Cumartesi Anneleri'ne yine polis engeli: Onlarca gözaltı!

Cumartesi Anneleri'ne yine polis engeli: Onlarca gözaltı!

En Çok Okunan Haberler