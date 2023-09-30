AYM'nin 'ihlal' kararına rağmen... Cumartesi Anneleri'ne yine kelepçe, yine gözaltı!

Yayınlanma: 30.09.2023 - 15:46

Güncelleme: 30.09.2023 - 15:51

Cumartesi Anneleri'nin gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle gerçekleştirdikleri eylem, 966'ncı haftasında da devam etti.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 'ihlal' kararına rağmen engellenen Cumartesi Anneleri'ne yönelik polis müdahalesinin ardından en az 26 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltılara ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Cumartesi Anneleri 966. hafta buluşmamızda 26 kişi, AYM kararlarına rağmen bir kez daha kelepçelenerek gözaltına alındı. Destek için gelenlerin arkadaşlarımızla buluşmaları engellendi."

#CumartesiAnneleri966Hafta buluşmamızda 26 kişi, AYM kararlarına rağmen bir kez daha kelepçelenerek gözaltına alındı. Destek için gelenlerin arkadaşlarımızla buluşmaları engellendi.

Hanife Yıldız

İkbal Eren

İrfan Bilgin

Mikail Kırbayır

Besna Tosun

Hasan Karakoç

Ali Ocak pic.twitter.com/ArrZ0cx2tK — Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) September 30, 2023

AYM NE KARAR VERMİŞTİ?

Anayasa Mahkemesi (AYM) İstanbul Beyoğlu'nda Cumartesi Anneleri'nin 700. hafta buluşmasının yasaklanması ve buna yönelik polis müdahalesi nedeniyle 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı'nın 'ihlal' edildiğine karar vermişti.

Kararda, "Grubun kaybolan yakınlarının bulunması ve kamuoyunda farkındalık yaratılması amacına yönelik oturma eylemi ve basın açıklaması yapmak istemesi demokratik bir toplumda saygı ile karşılanmalıdır" ifadelerine yer verilmişti. AYM kararı, 23 Şubat'ta Resmi Gazete'de de yayımlanmıştı.