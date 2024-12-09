Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetmişti: Ölen çiftin 4 ay önce evlendiği ortaya çıktı

Yayınlanma: 09.12.2024 - 17:44

Güncelleme: 09.12.2024 - 17:44

Ankara-Çankırı karayolu Çandır mevkiinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden çiftin 4 ay önce evlendikleri öğrenildi.Kaza, dün Ankara-Çankırı karayolunda meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 18 ABK 392 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.





İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan 5 kişiyi kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Saniye Esra Ünal (29), Sevim Ünal (52), Büşra Ünal (31), Ali Alperen Ünal (28) ve Hakan Köroğlu’nun (31) hayatını kaybettiği belirlendi.







Otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler ailelerine teslim edildi. Aynı aileden Saniye Esra Ünal, Sevim Ünal, Büşra Ünal ve Ali Alperen Ünal için Çankırı il merkezindeki Ahmet Yesevi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazında, 4 kişinin tabutları yan yana sıralandı. Gözyaşları arasında kılınan namazın ardından cenazeler, aile mezarlığında toprağa verildi.





Hayatını kaybeden Hakan Köroğlu’nun cenazesi ise memleketi Hatay’da defnedildi.

4 AY ÖNCE EVLENDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI



Kazanın ardından, hayatını kaybeden Büşra Ünal ve Hakan Köroğlu çiftinin 4 ay önce evlendikleri ortaya çıktı. Genç çiftin ani ölümü, aileyi ve sevenlerini yasa boğdu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.