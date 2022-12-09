Aynı cadde, aynı acı... Özge Ulusoy'un babasından sonra aynı yerdeki kazada ölen 15 yaşıdaki Tuğçe defnedildi
Ankara'da, yolun karşısına geçerken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi Tuğçe Cırık (15), toprağa verildi. Manken Özge Ulusoy'un babası, emekli albay Haydar Ulusoy'un da 1 hafta önce araç çarpmasıyla yaşamını yitirdiği cadde için üst geçit veya yaya geçidi yapılması istendi.
Çankaya ilçesi Turan Güneş Bulvarı'nda önceki akşam, yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Tuğçe Cırık'a, Ö.F.Ş. yönetimindeki 06 BU 1749 plakalı otomobil ile S.A.Ç.'nin kullandığı 07 ARV 777 plakalı otomobil çarptı.
Ağır yaralanan Cırık, kaldırıldığı Ankara Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Sürücüler ise polis tarafından gözaltına alındı. Tuğçe Cırık için Ahmet Efendi Camii'nde cenaze namazı kılındı.
GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Cenazeye Tuğçe Cırık'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Cırık'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.
NE OLMUŞTU?
Manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy da 4 Aralık'ta, Tuğçe Cırık'ın hayatını kaybettiği Turan Güneş Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmek isterken, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.
Bölge esnafından Bülent Aksoy, "Bulunduğumuz nokta Turan Güneş Bulvarı'nın en tehlikeli noktası. Gerek aşağıdan yukarı gerek yukarıdan aşağı araçlar çok hızlı şekilde seyrediyor. Bulunduğumuz nokta otobüs ve minibüs durağı. Aynı şekilde karşı tarafta da otobüs ve minibüs durağı olduğu için karşılıklı yaya trafiğinin yoğun olduğu bir yer. Araçlar da çok hızlı bir şekilde geldiği için sürekli bir tehlike yaşanıyor. Hemen hemen her gün biz bu tehlikeyi yaşıyoruz. Dün akşam da çok üzücü bir olay yaşadık zaten. Buraya bir üst geçit veya yaya geçidi yapılıp bir sinyalizasyon sistemi yapılabilir. Bunu biz hem esnaf olarak hem de mahalle sakinleri olarak istiyoruz. Burada geçen ay yine kaza oldu. Araçların birbirine çarpması sonucu da trafik kazası çok oluyor" dedi.
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