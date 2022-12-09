Özge Ulusoy'un babasının öldüğü yerde bir korkunç kaza daha! 15 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi...
Manken Özge Ulusoy'un geçen hafta babasının hayatını kaybettiği Ankara'daki Güneş Bulvarı'nda bir kaza daha meydana geldi. Karşıdan karşıya geçerken hızla gelen aracın altında kalan 15 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.
Ünlü manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy, Ankara'da karşıdan karşıya geçerken hayatını kaybetti. Ulusoy'un son yolculuğuna uğurlanmasının ardından aynı yerde bir kaza daha meydana geldi.
Turan Güneş Bulvarı'nda karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuk, aracın altında kalarak feci şekilde can verdi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Çankaya ilçesi Yıldızevler Mahallesi Turan Güneş Bulvarı'nda, önceki gün saat 18.30 sıralarında S.A.Ç.'nin kontrolündeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan T.C.'ye çarptı.
Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesine sevk edilen T.C. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI
İddialara göre genç kıza S.A.Ç. kontrolündeki araçtan önce Ö.F.Ş. yönetimindeki 06 BU 1749 plakalı otomobil çarptı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, iki şoförü de ifadelerini almak üzere karakola götürdü.
Ayrıca olayın aydınlatılması için çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı, otomobiller Emniyet otoparkına götürüldü.
ÖZGE ULUSOY'UN BABASI DA AYNI YERDE HAYATINI KAYBETTİ
Öte yandan, geçen günlerde ise ünlü manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy da, Turan Güneş Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada hayatını kaybetmişti.
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