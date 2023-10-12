Aynı gün içerisinde 2 kez intihara kalkıştı
Samsun’da, kollarını bıçakla kesip Engiz Çayı kenarına giden E.Ç. (30), polis tarafından kurtarıldı. Tedavisinin ardından yüksek katlı binaya çıkan E.Ç., ikinci kez kurtarılıp hastaneye götürüldü.
Olay, dün, 19 Mayıs ilçesi Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik problemleri olan E.Ç., kollarını bıçakla kesip Irmak Caddesi'ndeki Engiz Çayı'na gitti. Burada E.Ç.'nin intihar edeceğini fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 19 Mayıs Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden 1 polis memuru, E.Ç.'nin yanına yaklaşıp dikkatini dağıtırken, diğer polis memuru ise elindeki bıçağı aldı.
Sağlık ekipleri tarafından 19 Mayıs Devlet Hastanesi'ne götürülen E.Ç., tedavisinin ardından, bu kez de yüksek katlı bir binaya çıktı.
Yeniden polis ekiplerinin ikna ettiği E.Ç., güvenlik önlemleri alınıp, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. E.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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