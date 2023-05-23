Gazeteci Mustafa Bildircin'e hapis cezası
Gazeteci Mustafa Bildircin, 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.
BirGün muhabiri Mustafa Mert Bildircin’in 13 Ocak 2022 tarihinde yayımlanan, 'Karanlık Sarmalı" başlıklı haber nedeniyle yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Bildircin’i 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanması geriye bırakıldı.
Haberde, Türkiye’deki cemaat ve tarikatların devlet kadrolarındaki örgütlenme ağının ortaya konulduğunu belirten Bildircin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret içerdiği iddia edilen haberde, Erdoğan’ın ismi yalnızca, ‘AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan…’ cümlesinde geçiyor" dedi.
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