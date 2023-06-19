Sosyal medyada canlı yayın kazayı getirdi: 1 ölü, 1 yaralı!

Kütahya'da sosyal medyadan canlı yayın yapıldığı sırada devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 19.06.2023 - 10:00
Sosyal medyada canlı yayın kazayı getirdi: 1 ölü, 1 yaralı!
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Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Kütahya-Tavşanlı karayolunun 12. kilometresinde bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçtaki İdris Demir'in (23) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan Mustafa Pınar (24), 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Demir'in cesedi, olay yeri incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Araçtaki gençlerin, kaza esnasında sosyal medyadan canlı yayın yaptığı öğrenildi.


Kütahya trafik kazası sosyal medya

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