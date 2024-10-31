Ayrıldığı kız arkadaşının kapısını tekmeleyince tutuklandı

Samsun’da cezaevinden izinli çıkıp kendisinden ayrılan kız arkadaşının evinin kapısını tekmeleyip tehdit ettiği iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ayrıldığı kız arkadaşının kapısını tekmeleyince tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 31.10.2024 - 14:13

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hükümlü bulunduğu açık cezaevinden izinli olarak çıkan Ö.C.D.(26), 7 ay önce ayrıldığı kız arkadaşı B.U.’nun (30) evine gidip kendisine kapı açılmayınca da kapıyı tekmeleyip tehdit ettiği iddia edildi.

Genç kadının şikayeti üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Ö.C.D. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ö.C.D. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.


Etiketler: #açık cezaevi #Samsun

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