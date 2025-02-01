Oyuncu Cansu Dere'den 'Ayşe Barım' açıklaması!

Yayınlanma: 01.02.2025 - 15:17

Güncelleme: 01.02.2025 - 15:17

Ünlü oyuncu Cansu Dere, ID İletişim'in kurucusu menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı soruşturmasında tutklanmasının ardından, şirket ile yollarını ayırdığı iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

"AYRILIĞIMIN ÜZERİNDEN TAM 11 AY GEÇTİ"

Basına yansıyan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Dere, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Küçük bir düzeltme, bilgilendirme: ID İletişim'de son dönemde 1 yıl kadar bulundum ve Mart 2024'te yollarımızı ayırdık. Yani ayrılığımın üzerinden tam 11 ay geçti. Dolayısıyla benim tarafımda yeni bir haber yok, hem sorularınıza hem de haberlere birinci ağızdan açıklama getirmek istedim. Sevgilerimle."

NE OLMUŞTU?

Gezi Direnişi'nin "planlayıcılarından olduğu" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlamasıyla tutuklanması büyük tepki çekmişti.

Barım'ın tutuklanmasının ardından Cansu Dere'nin ünlü menajerin şirketinden ayrıldığı iddia edilmişti.