Ayşe Can ve Velat Can günlerdir aranıyor... Kayıp iki kardeş için İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Yayınlanma: 03.01.2025 - 12:14

Güncelleme: 03.01.2025 - 12:15

İstanbul Sarıyer’de denize düşerek kaybolan iki kardeşi arama çalışmaları sürüyor.

Ayşe Can ve Velat Can kardeşler için İstanbul Boğazı’nda arama çalışması yapılacak.

BOĞAZ'DA GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arama çalışmaları kapsamında İstanbul Boğazı’nda gemi trafiğinin geçici olarak çift yönde askıya alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Sarıyer’de denize düşerek kaybolan 2 kardeşi arama çalışmaları kapsamında, boğazda yürütülen arama çalışmaları nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği geçici olarak çift yönde askıya alındı" denildi.

NE OLMUŞTU?

23 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 18.30 sıralarında Aşiyan Sahili'nde yürüyüş yapan bir kadın, fotoğraf çektirdiği esnada denize düştü.

Kadını kurtarmak için kardeşi de denize atladı. Şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle akıntıya kapıldığı tahmin edilen iki kişi denizde kayboldu.

Aşiyan’da denizde kaybolan iki kişiyi bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri çalışma başlattı.