Ayşe Korur'u öldürüp 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapmıştı: Türkiye'nin konuştuğu cinayette gerekçeli karar açıklandı

Yayınlanma: 10.05.2024 - 10:50

Güncelleme: 10.05.2024 - 10:51

Bayramiç'te yaşayan Ayşe Korur, uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı 2 çocuğunun babası 17 yıllık eşi Gencay Korur'u bir yıl önce terk edip, Ezine ilçesindeki babaevine dönerek, boşanma davası açtı.

Düğünlerde çalgıcılık yapan Gencay Korur, 9 Ağustos 2022 saat 20.00 sıralarında, boşanma davaları süren eşiyle konuşmak için kayınpederinin evine gitti. Gencay Korur, burada yanında getirdiği av tüfeğiyle eşini öldürüp, kaçtı.

Sosyal medya hesabından 'gülen yüz' ifadesi ve 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapan Korur, polis tarafından İzmir'in Dikili ilçesinde yakalandı.

İfadesinde, "Olay günü eşimin yaşadığı ailesinin evine gittiğimde dışarıda telefon ile konuşurken gördüm. Cilveli şekilde konuştuğunu duyunca sinirlenerek av tüfeğini sakladığım yerden aldım. Eşimi takip ederek evin içerisine girip kendisine ateş ettim" diyen Korur, tutuklandı.

Korur hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Davanın 12 Mart'ta görülen Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Gencay Korur, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, Ayşe Korur'un yakınları ise duruşma salonunda yerlerini aldı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu sanık Gencay Korur'un 'eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talebinde bulundu. Duruşmada savunma yapan sanık Korur, "Yaptığınızın adil yargılanma olmadığını düşünüyorum. Mütalaayı kabul etmiyorum" dedi.

Korur'un savunmasından sonra mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Korur, 'eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, indirim de uygulamadı.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Davayla ilgili 14 sayfalık gerekçeli karar açıklandı. Açıklanan gerekçeli kararda olay günü sanığın ilk önce olay yerinde bulanan evin bahçesinin içindeki hurda araca tüfeği bıraktığı, daha sonrasında saklandığı ve evi izlediği belirtildi.

Sanık Gencay Korur'un, o sırada telefonla konuşmak için evin dışına çıkan Ayşe Korur'u gördüğü, ailesi eve girdiğinde ise harekete geçtiği kaydedildi. Sanık Korur'un evin dış penceresinden içeriye hedef gözeterek Ayşe Korur'a doğru tüfekle tek el ateş edip, ağır yaralayıp, ölümüne neden olduğu da gerekçeli kararda belirtildi.

10 Ağustos 2022 tarihli olay yeri inceleme raporunda, evin tek katlı olduğu ve sadece bir odası bulunduğu ve tüfekten atılan saçmaları evin farklı yerlerine isabet ettiği, kartuşun olay yerinde olduğu tüfeğin ise olmadığı daha sonrasında ise olay yerinden kaçan sanık Korur için yakalama kararı çıkartıldığı, mobil telefonun sinyal bilgilerinin takip edilerek 11 Ağustos 2022 tarihinde İzmir'in Dikili ilçesinde olayda kullanılan tüfekle beraber yakalandığı da kararda yer buldu.

Korur'un olayda kullandığı pompalı tüfeğin incelenmesi sonucunda, alınan swaplarda atış artıkları çıktığı ve olay yerinde bulunan boş kartuşun bu tüfekten atıldığının sabit olduğu belirtilerek, bilirkişi raporunda ise sanığın telefonu incelenmiş olup savunmasında geçtiği üzere Ayşe Korur'un kendisini aldattığına dair mesaj kayıtları ve ekran görüntülerinin yer almadığı, aksine sanığın bir başka kadınla yazışmasının olduğu sonucuna varıldığı kaydedildi.

Adli Tıp Raporu'nda Ayşe Korur'un silah saçma taneleriyle yaralanmasına bağlı olarak beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti sonucu öldüğünün anlaşıldığına da dikkat çekildi.

'SAVUNMASINI DEĞİŞTİRDİĞİNE KANAAT GETİRİLMİŞ'

Gerekçeli kararda sanık Korur'un eşi sadakatsiz olduğu için eylemi gerçekleştirdiğini savunduğu belirtilip, "Sanık mahkememiz huzurunda verdiği beyanında 'Ses gelince eşim beni fark etti. ‘Korkma’ dedim. Bana 'Neden geldin' diye sordu. Ben de 'Senin için geldim. Hadi gidelim. Neden böyle yapıyorsun? Hani sen tövbe etmiştin? Adamlarla konuşuyorsun ama ben seni dinledim' dedim. O da bana 'Madem bunları biliyorsun boynuzlusun, niye geliyorsun' dedi ve yüzüme tükürdü. Ben de ona 'Kızıma seni adamlara satacağım' dedin mi diye sordum. Ayağa kalkıp eve gitmeye başladı. Eve giderken dönüp, bana küfretti. 'Bıktım sizden Allah sizin belanızı versin' dedi ve eve girdi. Ben de kendimi tutamadım. Tüfeği aldım evin içine direkt ateş ettim' beyanında bulunmuş. Ancak, Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 11 Ağustos 2022 tarihli beyanında böyle bir olaydan bahsetmediği buna göre sanığın haksız tahrik indiriminden yararlanabilmek için savunmalarını değiştirdiğine kanaat getirilmiş, sonradan değiştirdiği bu beyanlarına da mahkememizce itibar edilmemiştir" denildi.

'OLAY ANİ KASTLA GELİŞMİŞ'

Öte yandan gösterilen delillere ve sanığın savunmalarına göre olayın ani bir kastla geliştiği, olay yerine gitmeden önce yaptıklarına ve içinde bulundukları ruh hallerine dair herhangi bir delilin dava dosyasında bulunmadığı anlaşıldığı için sanık hakkında tasarlama hükümlerinin uygulanmadığı gerekçeli kararda yer aldı.