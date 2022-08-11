Ayşe Korur'u öldürüp, sosyal medyadan 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapan şüpheli yakalandı

11 Ağustos 2022 Perşembe, 17:07

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde balon satan Gencay Korur ile 2 çocuğunun annesi, 17 yıllık eşi Ayşe Korur, bir süre önce geçimsizlik yaşamaya başladı. Bunun üzerine Ayşe Korur, 1 yıl önce evi terk edip, Ezine ilçesindeki babaevine dönerek, boşanma davası açtı.

Gencay Korur, önceki gün saat 20.00 sıralarında, boşanma davaları süren Ayşe Korur'la konuşmak için kayınpederinin evine gitti. Kadın ise kendisini aldatmakla suçlayan Gencay Korur'la konuşmayı kabul etmedi. Bunun üzerine çift arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Gencay Korur, yanında getirdiği av tüfeğiyle eşini vurdu. Ayşe Korur ağır yara alırken saldırgan eşi ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe Korur, yaşamını yitirdi.

Ayşe Korur'un cenazesi, dün Ezine'deki Zeytinli Camii'nde dün ikindide düzenlenen cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

KADIN SIĞINMA EVİNDE KALMIŞ

Öte yandan Ayşe Korur'un, daha önce eşiyle yaşadığı problemler nedeniyle bir süre kadın sığınma evinde kaldığı ancak kendi isteğiyle buradan ayrılıp, babaevine gittiği öğrenildi.

YOL KONTROLÜNDE YAKALANDI

Polis ekipleri, olayın ardından sosyal medya hesabından, 'gülen yüz' ifadesi ve 'gururlu hissediyor' paylaşımı yaparak, 'Ayşe Korur Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ben namusumu temizledim herkese duyurulur' notunu yazan Gencay Korur'un yakalanması için çalışma başlattı.

Gencay Korur, bugün saat 12.00 sıralarında İzmir'in Dikili ilçesinde, yol kontrolü yapan polis ekipleri tarafından yakalandı. Korur, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.