Ayşe Tokyaz cinayetinde kritik gelişme: Tutuklanan polis sayısı yükseldi!

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın katledilmesine ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

22 yaşındaki Tokyaz, Cemil Koç tarafından vahşice katledilmişti. Cinayete ilişkin 4 polisle birlikte bir de özel güvenlik amiri "delilleri karartma" gerekçesiyle gözaltına alındı.

GİZLİLİK KARARI

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheliler, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Dosyaya ilişkin gizlilik kararı bulunduğu öğrenildi.

5 TUTUKLAMA

Soruşturma kapsamında bugün 4 polis memuru ve sitenin güvenlik amiri gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 4 polis memuru 'Görevi kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik' suçundan, güvenlik amiri ise 'suçluyu kayırma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde 13 Temmuz'da yol kenarındaki valizde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu.

Araştırmalarını derinleştiren polis, Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı C.K'nin Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini ve bu evde öldürülüp valize konulduğunu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etmişti.

Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından, aralarında "görevi yaptırmamak için direnme", "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama" gibi suçlar nedeniyle meslekten ihraç edilen eski polis memuru C.K'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu, olayla bağlantılı oldukları gerekçesiyle şüpheliler O.K. ve İ.U.U'yu da gözaltına almıştı.