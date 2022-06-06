Aysel Bozkurt'u öldüren zanlılar adliyeye sevk edildi
Beyoğlu'nda 63 yaşındaki Aysel Bozkurt, evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü olarak bulunmuştu. Cinayet soruşturmasında gözaltına alınan ve suçlarını itiraf eden 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Olay, Şehit Muhtar Caddesi, Taksim Fırını Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın ikinci katında geçen cumartesi günü meydana geldi. 13 yıl cinayetten dolayı cezaevinde yatan 63 yaşındaki Aysel Bozkurt evinde elleri ayakları bağlı şekilde ölü olarak bulundu. Polis ekiplerinin evde yaptığı aramada Bozkurt’un telefonun şüpheliler tarafından gasbedildiği ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin cinayet şüphelisi olarak Eyüp K.(19), Mehmet S.(18) ve K.K.(17) Şişli’deki ikametgahlarında gözaltına aldı.
Şüpheliler Eyüp K.(19), Mehmet S.(18) Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’nde, K.K.(17) Çocuk Şube Müdürlüğünde alınan ifadelerinde cinayeti işlediklerini itiraf etti. 3 şüpheli, kasten öldürme ve nitelikli yağma suçundan adliyeye sevk edildi
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