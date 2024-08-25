Ayvacık açıklarında 22 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 22 kaçak göçmen yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 25.08.2024 - 15:11
Ayvacık açıklarında 22 kaçak göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açılarında kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Gemisi ‘TCSG-84’ ve ‘KB-4304’ tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 22 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.


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