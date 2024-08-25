Ayvacık açıklarında 22 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 22 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açılarında kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Gemisi ‘TCSG-84’ ve ‘KB-4304’ tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 22 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
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