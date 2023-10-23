Ayvacık açıklarında 23 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hareket halindeyken durdurdukları lastik bot içinde 23 kaçak göçmen yakaladı.

İHA
Yayınlanma: 23.10.2023 - 16:39
Ayvacık açıklarında 23 kaçak göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri Ayvacık açıklarında lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu ‘KB-20’, durdurdukları lastik bot içinde 23 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu’na getirildi.

Kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.


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