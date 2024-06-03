Ayvacık’ta otomobil elektrik direğine çarptı: 2 ağır yaralı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 03.06.2024 - 20:23
Ayvacık’ta otomobil elektrik direğine çarptı: 2 ağır yaralı
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Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Baharlar köyünden Uzunalan köyüne seyir halinde olan İsmail Özpek idaresindeki 17 PB 450 plakalı otomobil, Uzunalan köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarparak savruldu.

Kazada araç sürücüsü İsmail Özpek ve araçta bulunan Sabire Ihmaz ağır yaralandı. Kazayı görenler jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.


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