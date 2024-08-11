Ayvalık açıklarında 15 kaçak göçmen yakalandı
Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 15 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" sayesinde Ayvalık açıklarındaki lastik botta kaçak göçmenlerin bulunduğunu tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.
Sahil Güvenlik botu "KB-111" ile bölgeye ulaşan ekipler, 1'i çocuk 15 kaçak göçmeni yakaladı.
Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen kaçak göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Zincir markette skandal görüntüler
- ‘Tıpta uzman olmayan’ başkanın ihlali ortaya çıktı
- O sözleri yargıya taşınıyor!
- Adanalı bunu unutmaz!
- 'MHP’siz hayat hayali sırıtıyor'
- Tarihi başarısızlık!
- Binaya el koyma istemi!
- Dehşetten yeni görüntüler
- 'Allah rızası için bu zulmü durdurun'
- Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli futbolcu için flaş yorum