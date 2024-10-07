Balıkesir’de 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir yıldır aranan, hakkında 16 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S. jandarma operasyonu ile yakalandı.

Balıkesir’de 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 07.10.2024 - 15:20

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca; aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timlerinden (JASAT) özel bir ekip oluşturuldu.

Oluşturulan ekiplerin yaptığı operasyonda ’Çocuğun cinsel istismarı ile hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından 1 yıldır aranan ve hakkında toplam 16 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S. (60) ilçe merkezinde saklandığı evde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hükümlü Y.S., tutuklanarak Burhaniye Cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Balıkesir #Hapis Cezası

İlgili Haberler

13 gündür aranan kadının izine rastlanmadı

13 gündür aranan kadının izine rastlanmadı
25 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli Didim’de yakalandı

25 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli Didim’de yakalandı
İzmir’de kardeşini öldürme suçundan aranan zanlı yakalandı

İzmir’de kardeşini öldürme suçundan aranan zanlı yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler