Ayvalık açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 42 düzensiz göçmen kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

AA
16 Aralık 2022 Cuma, 23:26
Ayvalık açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı
Abone Ol google-news

Ayvalık açıklarında, lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 42 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik "KB-4510" botuyla Cunda Adası'na getirildi.

Yabancı uyruklular, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.



kaçak göçmen Ayvalık

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler