Gaziantep’te 125 kaçak göçmen yakalandı, 6 organizatör tutuklandı

09 Aralık 2022 Cuma, 16:54

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, komanda destekli özel timler ile Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 125 kaçak göçmeni yakaladı. Sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilen göçmenleri, yurda getirdiği belirlenen 6 şüpheli ise gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, altı organizatör ise, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.