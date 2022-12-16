Kocaeli'de 27 kaçak göçmen sınır dışı edildi
Kocaeli'de yasa dışı yollarla yurda giren 27 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi.
Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, çevre illerde yakalanıp Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 27 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından ülkelerine gönderildi.
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