Kocaeli'de 27 kaçak göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli'de yasa dışı yollarla yurda giren 27 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi.

AA
16 Aralık 2022 Cuma, 22:05
Kocaeli'de 27 kaçak göçmen sınır dışı edildi
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Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, çevre illerde yakalanıp Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 27 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından ülkelerine gönderildi.


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