Ayvalık açıklarında 48 göçmen yakalandı

Yayınlanma: 02.12.2023 - 09:22

Güncelleme: 02.12.2023 - 09:22

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Ayvalık’ta görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi.

Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-61 ekipleri, Midilli Adası’na doğru gitmekte olan lastik botu durdurarak, içindeki Afganistan uyruklu 48 göçmeni yakaladı.

Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu göçmenler Ayvalık’ın Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirildi.

Burada insani yardımlarda bulunan göçmenler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

48 göçmenin Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilmesi bekleniyor.