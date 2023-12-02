Ayvalık açıklarında 48 göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 48 göçmen yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 02.12.2023 - 09:22
Ayvalık açıklarında 48 göçmen yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Ayvalık’ta görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi.

Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-61 ekipleri, Midilli Adası’na doğru gitmekte olan lastik botu durdurarak, içindeki Afganistan uyruklu 48 göçmeni yakaladı.

Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu göçmenler Ayvalık’ın Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirildi.

Burada insani yardımlarda bulunan göçmenler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

48 göçmenin Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilmesi bekleniyor.


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